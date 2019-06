Tendances Première - 19/06/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Se demander si on est légitime au travail ? le syndrome de l'imposteur

Douter de soi au travail peut dans une certaine mesure nous permettre de nous challenger mais vivre dans l'anxiété constante de ne pas se sentir à la hauteur, entrainant de la procrastination ou le travail excessif à chaque nouvelle tâche, peut signifier que l'on souffre d'un ¿syndrome de l'imposteur¿. Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



TRANSITION

L'ASBL Ricochet accompagne des personnes ayant une déficience intellectuelle dans leur souhait de vivre de la manière la plus autonome possible en proposant du parrainage civique, c'est-à-dire une activité de loisir par mois avec un(e) bénévole ainsi qu'un logement accompagné.

Plus d'infos: http://www.ricochetasbl.be

Avec Anne Sophie Dekeyser.



LE DOSSIER

Habiter Le Monde

Plus que jamais, la question du chez-soi agite nos sociétés. Figure de cette nouvelle génération d'intellectuels soucieux d'articuler leur réflexion à une pratique de terrain, Philippe Simay en a fait son objet d'études et d'action. Il a parcouru le monde pour explorer les différentes formes d'habitats, et comprendre ce que signifie "habiter". De ces immersions est née « Habiter le monde », une série de documentaires pour Arte, et un livre éponyme, largement illustré. Philippe Simay nous explique tout cela.



INSPIRATION

Michel Gronemberger, bloggeur lifestyle nous parlera de la « drague 2.0 ».

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN