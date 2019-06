Tendances Première - 18/06/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

On associe souvent la communication à la capacité de s'exprimer ou bien exposer une idée à son interlocuteur. On oublie que communiquer fonctionne dans les 2 sens et que la capacité d'écoute est une qualité primordiale pour ceux qui ont un message à faire passer. Avec Christiane Thiry, journaliste, coach et thérapeute, on parle de l'écoute active, clé de voûte de la communication.



TRANSITION

Elle s'appelle Marie-Amélie Lenaerts, et début 2018, elle s'est lancée dans une aventure un peu folle : traverser l'Atlantique à la voile, en solitaire et en course, dans le cadre de la Mini Transat 2019. Présentation de cette femme pleine d'audace avec Stéphanie Grosjean.



DOSSIER

L'éducation non genrée

La différenciation entre les filles et les garçons se fait dès le plus jeune âge. Que ce soit dès l'école maternelle, dans les magasins de jouets ou dans nos leçons de français. Nous sommes formés à penser que nous sommes, selon notre sexe, voués à faire certaines choses et pas d'autres. ¿Les filles ne jouent pas au foot et les garçons ne jouent pas à la poupée¿... On accueille Hélène Detroz du RIEPP (réseau des initiatives Enfants-parents-professionnels) ainsi qu'Astrid Leray, formatrice, spécialiste dans l'éducation non sexiste et auteure d'études sur les représentations genrées dans les catalogues de jouets..



INSPIRATION

Eric Mazuy nous permet de faire le malin avec le vin dans sur www.askmewine.be et nous parle ce matin d'une nouvelle tendance : Les amateurs de vin rajeunissent...

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN