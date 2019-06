Tendances Première - 17/06/2019

17/06/19



GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute spécialiste de la famille on se penche sur les faits divers.



TRANSITION

Plusieurs étudiantes et étudiants issus de différentes facultés de l'ULB suivant le cours Digital Fabrication Studio One de Denis Terwagne et Victor Levy, ont développé au Fablab de l'ULB des objets nécessaires lors d'urgences humanitaires. À la suite d'échanges avec les Fablabs de Kerala en Inde, après les inondations qui ont touché cette région du pays l'été dernier, les 44 étudiants se sont fixés comme objectif d'explorer comment la fabrication numérique et le réseau mondial des Fablabs peuvent être utilisés dans le cadre de l'aide humanitaire après de grandes catastrophes.

Présentation avec Denis Terwagne et Victor Lévy.



LE DOSSIER

Alimentation et neurotransmetteurs.

Les neurotransmetteurs, également appelés neuromédiateurs sont des molécules chimiques qui permettent au message de se transmettre d'un neurone à l'autre par l'intermédiaire des synapses. Leurs rôles sont multiples et complexes : ils agissent entre autres sur la vigilance, le souvenir, les émotions, le bonheur, le sommeil ou le stress. Comment fonctionne l'axe intestin-cerveau ? Et quid de notre microbiote intestinal ? Comment la nourriture peut-elle influencer notre humeur ? Manger peut-il rendre heureux ?

Avec Myriam Kamouh (Green coach nutrition)



INSPIRATION

Eric Mazuy nous permet de faire le malin avec le vin dans sur www.askmewine.be et nous parle ce matin d'une nouvelle tendance : Les amateurs de vin rajeunissent...

