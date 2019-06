Tendances Première - 14/06/2019

14/06/19



GERMAIN ET NOUS 3.0

Alors que les études sont souvent considérées comme les plus belles années, synonymes de liberté et d'indépendance, elles sont également une période de transformations, de pressions et de choix très importants. D'après une étude menée en 2019 sur 17 431 étudiants, 44,2% d'entre eux souffrent de burn out.

Michaël Devilliers , psychologue et coach étudiant à Louvain-La-Neuve nous explique comment vont nos jeunes adultes.



TRANSITION

Barbe Verte.

Proposer une gamme de produits écologiques 100% faite maison, durable, locale et artisanale avec pour objectif le zéro déchet, pour l'hygiène corporelle ou l'entretien de la maison, c'est l'objectif de Barbe Verte...

On en parle avec Eric Scholtes (Capitaine Riko)



LE DOSSIER

Alimentation durable : Tous à la même enseigne ?

L'alimentation durable est l'un des grands défis de notre société. Mais tout le monde y a-t-il accès ? Les publics les plus précarisés sont-ils laissés de côté?

Quelles sont les conditions pour rendre l'alimentation durable accessible à tous? Le projet FALCOOP répond à partir de l'expérience de la BEES coop à Schaerbeek. Les résultats de cette recherche sont présentés dans un webdocumentaire.

Avec Catherine Closson, Collaboratrice scientifique au CEESE (Centre d'Etudes Economiques et Sociales de l'Environnement) et Hafid de Bees Coop.



INSPIRATION

Robert Colard nous propose ces « Gestes pour maintenant »

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN