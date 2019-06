Tendances Première - 13/06/2019

13/06/19



Le Brussels Yoga Day est une gigantesque séance de yoga en plein air gratuite, accessible à tous, initiés ou non, permettant à des

milliers de participants de découvrir ou s'adonner à cette pratique bénéfique pour le corps et l'esprit. Elle aura lieu le dimanche 16 juin. Présentation avec Bernadette Erpicum.



L'occasion de parler de Krisitin Frederick, cette chef californienne qui a fondé le foodtruck « le camion qui fume ». Il en existe plusieurs aujourd'hui et ils ne servent que des hamburgers. À la suite d'une grosse prise de conscience, elle décide de lever le pied sur la viande et lance le resto « greenhouse » à paris. Elle y sert principalement des légumes et s'insère dans un projet social en mettant un potager à disposition du quartier dans lequel est installée.



Sarah Potvin et son compagnon font le chemin inverse... Ils sont propriétaires et maraichers de « la finca » un terrain agricole semi-urbain. Ils y produisent de nombreux fruits et légumes qu'ils vendent juste à côté du terrain, dans leur magasin. À partir du mois de juin, la finca propose l'auto-cueillette pour le public. Ils fournissent de nombreux chefs mais depuis quelques mois, ils se sont également installés dans les cuisines du restaurant « l'auberge des Maïeurs » à Woluwe-Saint-Lambert, où le menu propose de nombreux plats de légumes, cuisinés avec leur production saisonnière. Avec Gwenaëlle Degekeleer.



Génération Greenlab 2019

Greenlab.brussels, c'est bien plus qu'un accélérateur d'entreprises, c'est une philosophie d'entreprendre qui guide les candidats entrepreneurs à développer une activité durable. Et comme toute école de la vie, elle a donné naissance à une génération pour qui les termes entreprise, solidarité et environnement sont indissociables. Début juin, pour la clôture de la huitième édition de greenlab.brussels, ils étaient 13 équipes finalistes a se présenter devant le public et un jury d'experts.

Résultats avec Virginie Smans, coordinatrice de greenlab.brussels, Timoté Rouffignac de Standard 18650 et Mariannick Bossut de « Mon Bouillon ».



Aurélie Russanowska, de l'agence TBWA nous parle de diversité et de vulnérabilité.

