Tendances Première - 12/06/2019

12/06/19



GERMAIN ET NOUS 3.0

Bruno Humbeeck est psychopédagogue à l'Umons nous aide à comprendre ce que sont les comportements inacceptables en entreprise.



TRANSITION

Jean Piessevaux a 26 ans. Marqué par la mouvance écologique qui définit son époque, il a décidé de mettre à profit ses connaissances en gestion pour créer une toute nouvelle plateforme belge qui propose propose plus de 150 produits réutilisables à l'infini ou compostables en fin de vie. La réflexion en matière de réductions d'émission CO2 dicte aussi tous ses choix en matière de logistique, puisque 15% des produits au moins sont fabriqués à la main en Belgique ou proviennent d'un rayon le plus rapproché possible de Bruxelles. Les produits sont évidemment livrés à vélo.



LE DOSSIER

L'entrepreneuriat comme outil d'intégration des réfugiés

En Belgique, les candidats réfugiés ont accès au travail... et à l'entrepreneuriat. Ce dernier présente un certain nombre d'opportunités pour les demandeurs d'asile : se former, développer une activité professionnelle, développer un réseau, et souvent reprendre pied dans un parcours de vie par définition compliqué. Le microcrédit est-il une solution pour contribuer à l'intégration des réfugiés ? C'est la question à laquelle microStart espère répondre.

Avec Emmanuel Legras, CEO de microStart et Bruno Gilain de l'ASBL Convivial (mouvement d'insertion des réfugiés)



INSPIRATION

Ann Vandenplas, comédienne et instagrameuse nous parle de "Terreur" au théâtre "Le public", dans la peau d'un juré...

