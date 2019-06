Tendances Première - 10/06/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 rediff

Bruno Humbeeck est psychopédagogue à l'Umons et nous explique pourquoi les dessins animés pour enfant, ce n'est pas si mal...



TRANSITION direct

A travers une démarche qui se veut collective, Seeds invite au partage, au rassemblement et au dialogue autour de la plante. En partant du postulat qu'il existe un rapport entre le monde végétal et notre environnement, le collectif envahit des espaces hybrides de découvertes, d'exploration et de création. Un laboratoire d'idées, de savoirs et de savoir-faire à portée de mains, à portée de tous. Présentation avec Giada Seghers.



LE DOSSIER direct

2 papas, 2 enfants.

Oxen Lambert a choisi de raconter la genèse d'une aventure familiale qui ressemble furieusement aux histoires de toutes les familles. À l'aube de changements législatifs, au seuil et au cœur des bouleversements sociologiques et humains de l'évolution des familles, Oxen Lambert recentre le débat autour d'une réflexion humaine, celle de « faire famille avec une famille ».



INSPIRATION rediff

Eric Mazuy tient le blog « Ask Me Wine » pour que les « vrais » amateurs de vin puissent faire les malins... Cette fois, on fait sauter les bouchons.

