Tendances Première - 07/06/2019

07/06/19



GERMAIN ET NOUS 3.0

Que faire en tant que médecin lorsqu'un de vos patients vous indique qu'il ou elle a été victime de violences sexuelles ? En première ligne pour aider les victimes, les médecins ne savent pourtant pas toujours comment réagir au mieux. Un Code de signalement Violences sexuelles a donc été réalisé par l'Ordre des médecins et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes en collaboration avec le Professeur Tom Goffin de l'Université de Gand.

On en parle avec Nicolas Belkacemi de l'IEFH.



TRANSITION

Go To Gyneco !

Les Femmes ayant des relations Sexuelles avec des Femmes (FSF), représentent une minorité de la population belge et n'ont jamais été considérées comme une population à risque face aux Infections Sexuellement Transmissibles (IST). Aussi, les nombreux stéréotypes et préjugés liés à la sexualité et au genre aboutissent à un taux de consultations gynécologiques très bas chez les FSF, que ce soit à titre préventif ou curatif. Un certain nombre d'entre elles pensent par exemple qu'un suivi gynécologique ne sert qu'à la prescription de contraceptif et qu'elles ne sont donc pas concernées. Il est temps de changer les mentalités. On en parle avec Suvi Hakkarainen, membre du projet Go To Gyneco !, Marine de Tillesse, de l'ASBL Tels Quels et Sophie Peloux, de l'ASBL SIDA'SOS.



LE DOSSIER

Modes alternatifs de règlements de conflits

Les modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) couvrent tous les modes extra-judiciaires de résolution de litiges. Cela inclut des procédures telles que la médiation, l'arbitrage, la conciliation et bien d'autres. Ils sont très à la mode, mais que valent-ils ? Quels résultats ? On en parle avec Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute du couple et de la famille et Carine Vander Stock, avocate médiatrice familiale.



INSPIRATION

Melissa Monaco, bloggeuse voyage www.mellovestravels.com nous parle d'une nouvelle tendance : le « dark tourism ».

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN