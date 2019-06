Tendances Première - 06/06/2019

06/06/19



Maitre Van Beneden notaire, nous explique que la prudence est parfois de mise après un décès, vis à vis de l'administration fiscale.



On vous emmène super loin, pour un voyage dans le monde de l'enfance avec André Stern, fondateur du mouvement "l'écologie de l'enfance" et auteur de nombreux livres. Selon lui, c'est en changeant l'attitude générale de la société envers l'enfance qu'on pourra faire évoluer le monde. Il exposait, en début de semaine, sa vision libérée de l'éducation dans une conférence et un atelier organisé par l'école démocratique de l'Orneau.



L'école démocratique offre une vision différente et libérée de l'éducation et de l'école. Elle s'appelle école mais ne possède ni classe ni professeurs à proprement parler. La démocratie est le point de départ de toutes les pratiques. Les élèves sont "accompagnés" par un référent et des accompagnateurs qui les guident dans les projets qu'ils souhaitent mener.



Digital Wallonia (via le programme Made Different) récompense pour la 2ème année consécutive des entreprises manufacturières qui intègrent des innovations numériques (IoT avancé, robotique et cobotique, réalité augmentée, simulation numérique, etc.). Ce sont donc des industries 4.0 ou qui tendent vers le 4.0. Leur particularité : grâce aux nouvelles technologies numériques, elles créent de l'emploi ou, pour certaines, elles évitent des délocalisations complètes de leur production vers d'autres pays. On en parle avec Fanny Deliège (digital Wallonia), Geoffroy Cammermans (Dumoulin Aero) et Anthony Cognoux (Design Store).



François Vandervelde anime le blog Men In Blog sur lequel vous trouverez tout pour fabriquer vos yaourt, vos emballages et vos essuie-tout.

