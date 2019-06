Tendances Première - 05/06/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

La PNL : une méthode pour être plus heureux au travail ?

La programmation neurolinguistique (PNL) vise à nous aider à reprogrammer notre cerveau et nos comportements via le langage. Cette méthode permet d'imaginer notre réussite pour la faire apparaitre. Elle propose un ensemble de techniques permettant de modifier nos pensées et par là les actes qui en découlent. Par Jean- Collinet de Jobyourself.



TRANSITION

Pas toujours évident d'assurer une alimentation équilibrée à son bébé au jour le jour pour un jeune couple devant jongler avec les contraintes du quotidien et les nouvelles marques à prendre au sein de la famille. Camille, Pierre et Daphné, 3 gourmets curieux et engagés ont créé la marque belge Into the Spoon, des petits pots bios locaux, durables, équitables et transparents.

https://into-the-spoon.be

Avec Anne Sophie Dekeyser.



LE DOSSIER

En vue des élections, l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement avait fait le point et avait rédigé 6 recommandations dans le cadre d'une politique de lutte et de prévention du surendettement. Parmi celle-ci, la lutte contre la précarité économique qui est en augmentation. On fait le point avec Caroline Jeanmart directrice de l'OCE et Sabine Thibaut, juriste à l'OCE.





INSPIRATION

En cette période d'examens, partons pour une petite révision des atouts du thé avec Nathalie Masset, sommelière du thé (www.teaside.be)

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN