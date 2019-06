Tendances Première - 04/06/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Caroline Weiler et sa chronique "de la joie" aborde aujourd'hui le thème des croyances limitantes.



TRANSITION

Conjuguer vision managériale et impact écologique, préserver nos écosystèmes en entreprise et dans la nature. Et si nous avions l'audace de revisiter nos croyances, en retrouvant notre nature profonde ? Du 20 au 22 juin, la Libramont & co Regenerative Alliance réunira 100 responsables d'entreprises, pour deux jours de conférences, débats, ateliers en intelligence collective et engagements, stimulés par des philosophes, des scientifiques, des penseurs et activistes, ... en plein cœur de la forêt. Avec Stéphanie Grosjean.

https://regenerative-alliance.com/



DOSSIER

Babel 2.0 Où va la traduction automatique ? (Ed. Odile Jacob)

La question de la traduction automatique s'est posée dès la naissance de l'informatique. Elle semblait alors accessible, mais quiconque, aujourd'hui, utilise les traducteurs automatiques disponibles sur Internet sait que, malgré les remarquables progrès effectués, on est encore loin d'une traduction toujours fidèle. Et c'est parfois peu de le dire... Nos ambiguïtés langagières déroutent la machine. Pourra-t-on dès lors un jour dialoguer réellement avec les ordinateurs ?

Thierry Poibeau, directeur de recherche au CNR et spécialiste du traitement automatique des langues nous expliquera comment.



INSPIRATION

Avec Chrystelle Charlier

