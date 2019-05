Tendances Première - 29/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Après avoir travaillé avec une école de la Ville de Bruxelles pour l'éducation aux médias avec des 3èmes et 4èmes secondaires (Athénée Royal Serge Creuz à Molenbeek) et ayant constaté que les résultats étaient bluffants, Salama Haouach a décidé de lancer une webTV d'info à destination des jeunes et faite par eux.



TRANSITION

Festival de l'environnement.

Le 31 mai et les 1er et 2 juin prochain, toutes les Générations durables de Bruxelles seront de la partie pour fêter le vingtième anniversaire du Festival de l'Environnement ! Thème 2019 : les Générations Durables, les Bruxellois·es de tous âges et de tous horizons qui se bougent pour l'environnement : qui passent à l'action, qui ont des idées, des astuces à partager, qui mettent la pression, qui s'entraident, s'écoutent, se regardent et se répondent.

Avec Pauline Lorbat



LE DOSSIER

Le plastique n'est pas toujours un déchet

On sait qu'il faut réduire notre consommation de plastique mais que la production doit aussi trouver des alternatives. Lorsque cela s'avère impossible, il faut peut-être envisager le plastique comme une ressource et non comme un déchet. Comment faire ? Est-ce possible ? On en parle avec Emmanuel Mosay, expert en économie circulaire et Benoit Renauld, directeur Benelux de Frosch



INSPIRATION

Michel Gronemberger que l'on retrouve sur son blog lifestyle www.gronemberger.com : le Maroc autrement.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN