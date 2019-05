Tendances Première - 28/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Christiane Thiry, journaliste coach et thérapeute nous propose d'accepter notre finitude.



TRANSITION

Il y a 4 ans, la plus puissante intuition de sa vie fait prendre à Margaux Hammann LA décision qui bouleversera tout. Elle quitte sa vie parisienne idéale et part se perdre en Amérique latine dans l'espoir de se (re)trouver. Baroudeuse dans l'âme, elle passe finalement trois années sur la route et parcourt 100 000 kilomètres lors d'un voyage plus initiatique que touristique : elle explore ce monde, visible et invisible, ainsi que son monde intérieur. Émerveillée par ce chemin d'éveil, elle a à cœur de partager ses expériences et réflexions, espérant inspirer chacun à ressentir qu'il peut lui aussi tout accomplir et qu'une autre voie que celle toute tracée est possible.



DOSSIER

Les essais cliniques

La recherche et l'innovation pharmaceutique pour faire face aux défis médicaux de demain est primordiale. Les maladies qui préoccupent la population d'aujourd'hui en font l'objet. La Belgique est l'un des pays d'Europe comptant le plus grand nombre d'essais cliniques par habitant. Avec un total de 1 399 études cliniques rien qu'en 2016, la Belgique se positionne comme un acteur important du secteur biopharmaceutique mondial. Elle figure à l'avant-garde mondiale de la Recherche et du Développement de nouveaux traitements et médicaments. L'un des acteurs importants dans ce processus : Les volontaires. Qui sont-ils ? quelles sont leurs motivations ? On en parle avec Dimitra et Olivier (tous deux volontaires) et le Docteur Isabelle Huyghe, médecin de recherche clinique.



INSPIRATION

Valérie Sohie, instagrameuse #lesdemoisellesdebruxelles est allée voir un spectacle immersif.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN