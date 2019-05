Tendances Première - 27/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Françoise Bidart, spécialiste de la sophrologie et de l'hypnose, nous aide à mieux gérer les migraines.



TRANSITION

Train de nuit.

La revalorisation des trains de nuit pourrait-elle représenter une réelle alternative écologique au tourisme et aux déplacements intra Europe ?

L'idée fait son chemin auprès de nombreux usagers qui se constitue en collectif pour se faire entendre. On en parle avec Arnaud Wieclawski.



LE DOSSIER

On va remarcher sur la lune.

Marcher sur la lune et l'exploiter est revenu à l'agenda de plusieurs pays. 50 ans après la mission Apollo 11, la lune attire plus que jamais les convoitises. Il semble plus que jamais important de se replonger dans l'histoire de la conquête spatiale pour comprendre les enjeux de celle qui se jouera demain.

Jean François Clervoy, astronaute, initiateur des vols paraboliques en Europe nous explique tout cela.

Il est le co auteur avec Frank Lehot de « Histoire de la conquête spatiale » (ed. DeBoeck)



INSPIRATION

Avec Ann Vandenplas comédienne et instagrameuse.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN