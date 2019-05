Tendances Première - Le deuil périnatal - 24/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Boost you up.

Les stages BOOST YOU UP, sont des stages résidentiels encadrés par des coach pour les ados et qui le poussent à sortir de leur zone de confort. Avec Maxime Carette, initiateur du projet.



TRANSITION

L'achat de téléphones reconditionnés n'est pas encore dans nos habitudes mais pourrait devenir une vraie tendance dans les mois et années à venir malgré les obstacles. Geoffroy Van Humbeeck qui développe « A Smart World » depuis plusieurs mois, fait face à une réalité de marché inattendue : le manque de main d'œuvre et l'exportation inutile. Il nous explique tout cela.



LE DOSSIER

Dans ces moments-là (Deuil Périnatal)

La mort reste un tabou et met toujours mal à l'aise. Plus encore lorsqu'il s'agit d'un bébé. Face au deuil périnatal et à la douleur des parents, on se sent démunis. L'écart se creuse, les mots manquent et les parents souffrent en silence. Si bien qu'au moment où les parents ont le plus besoin de soutien, ils en reçoivent le moins. Ancienne accompagnante à la naissance (doula), Hélène Gérin a rencontré plus d'un parent endeuillé. Elle propose dans son ouvrage, les clés pour sortir de cette dynamique.

INSPIRATION

Melissa Monaco notre blog-trotteuse www.mellovestravels.com

nous emmène en bivouac dans le Vercors.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN