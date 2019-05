Tendances Première - 20/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Nicolas Zdanowicz, psychiatre à la clinique Mont Godinne et professeur à l'UCL revient sur une étude concernant la santé des ados en Belgique. Comment vont-ils ?



TRANSITION

Vivre Autrement - Road to Alaska.

Un an après leur retour d'un road trip vers l'Alaska, en passant par l'Islande et en traversant le Canada, Delphine Casimir et Quentin Carbonnelle content leur expérience autour d'un feu de camp. Ils vous emmènent avec eux à la découverte de contrées sauvages mais aussi à la rencontre de personnages bouleversants. Ils sont fermiers, herboristes, cow-boys, éleveurs de chiens de traineau, bouddhistes, ... Toutes ces rencontres improbables vont donner un sens à ce voyage, montrer qu'il est possible de vivre autrement et réaliser ses rêves.



LE DOSSIER

Accès à la terre agricole.

Nombreux sont ceux qui désirent une agriculture locale, raisonnée et durable. Certains aimeraient même se lancer dans l'aventure. Mais l'accès aux terres agricoles est devenu un vrai problème. En 30 ans, la Belgique a perdu 63 % de ses fermes, principalement les fermes de petite taille (moins de 50 hectares). La spéculation foncière sur les terres agricoles a provoqué une envolée des prix, obstacle majeur à l'installation de nouveaux agriculteurs et à la transmission intergénérationnelle des fermes. On en parle avec des acteurs qui militent pour rendre possible cet accès : Zoé Gallez (Terr-en-vue) et Yves Vandervoorde (Fugea).



INSPIRATION

Clara Ni Ruairc bloggeuse sur www.ixelloisechioc.com : Comment s'habiller en été avec une peau claire ?

