Tendances Première - 17/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

La grande fabrique des idées.

Les enfants d'aujourd'hui exerceront en moyenne 13 métiers différents, dont 65% n'existent pas encore. Dans ce monde qui change vite, la créativité est un atout essentiel. Philippe Brasseur vous propose un jeu qui aide à développer son talent créatif.



TRANSITION

Une boutique-café durable et citoyenne verra bientôt le jour à Rochefort : le Renc'Art. Celle-ci promeut principalement une façon de consommer plus durable, mettant en valeur les artisans et créateurs locaux, ainsi que des producteurs de la région. Présentation avec Aurélie Lily Vermeulen.





LE DOSSIER

Les concept store font

Aujourd'hui, un magasin ne peut plus être un simple magasin. Il doit offrir une expérience aux clients. Une boutique de vêtements est aussi un restaurant, une librairie se fait salle de concert, une épicerie bio qui fait des ateliers... Les commerces innovent et peuvent être soutenus. C'est le cas à Bruxelles avec hub.brussels et un fond particulier, OpenSoon. On reçoit Arnaud Texier (conseiller stratégique chez hub.brussels), Nicolas Musty, fondateur de Bidules, Nina Carleer, co-fondatrice du projet La Source.



INSPIRATION

L'évolution du leadership, vers un leadership plus féminin ? C'est la question que pose Aurélie Russanowska de l'agence TBWA .

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN