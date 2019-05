Tendances Première - 16/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Aline Schoentjes, sagefemme chez Amala on revient sur les soins centrés sur l'enfant et sa famille.



VU D'AILLEURS : Après des études d'entrepreneuriat, Christian Vanizette se passionne pour l'entrepreneuriat social. En 2011, Il co-fonde la communauté MAKE SENSE pour aider les projets innovants et porteurs de sens, tant au niveau sociétal qu'environnemental. Une communauté qui s'est développée dans plusieurs pays du monde et qui, à ce jour, à soutenu plus de 3000 projets et mobilise 80.000 citoyens.

VU D'ICI : Célestin de Wergifosse, étudiant bio-ingénieur et sans cesse en recherche de nouveaux défis faisant sens, a fondé le réseau « YOUNG CHANGE MAKERS ». Un réseau qui organise des conférences à destination des jeunes pour les inciter à devenir acteurs du changement.



Nous étions deux (XO Editions)

Ils étaient deux. Ne faisaient qu'un. Et José Frèches croyait qu'ils avaient l'éternité devant eux. Mais le 29 novembre 2011, à l'âge de 61 ans, il disait adieu à son jumeau. Ce jour-là, il crut mourir aussi... Comment rester debout sans son "pareil", son frère miroir, son premier rival ? Longtemps l'écrivain s'est enfermé dans le silence. Jusqu'à ce livre... et ce miracle : En racontant Jean-Benoît, l'auteur s'est révélé à lui-même. Il a renoué avec la vie. Nous étions deux est une confession bouleversante.

Avec José Frèches.



Ann Vandenplas, comédienne et instagrameuse (#1filledunord) est allée voir "Rater mieux, rater encore" au Varia et parle du regard de la société sur l'échec.

