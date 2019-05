Tendances Première - 15/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Pierre Schepens, psychiatre et directeur de la Clinique de la Forêt de Soignes nous explique le vieillissement du cerveau.



TRANSITION

Issus de la nouvelle génération de jeunes adultes très préoccupés par le climat, Leopold Coppieters et Arthur Dawans ont tout récemment créé HelloSun, avec un succès des plus évocateurs des besoins citoyens contemporains. Le principe : Créer un cercle vertueux en se proposant comme intermédiaires entre les particuliers ou les entreprise et la région bruxelloise, en vue de faciliter l'accès aux primes et par conséquent la pose de panneaux solaires à Bruxelles. Le site est efficace et la communication pour le moins transparente : https://hellosun.brussels/

LE DOSSIER

Féminité maternité (ed. Albin Michel)

Dans leur féminité et jusque dans leur maternité, les femmes sont soumises aux diktats : il faut qu'elles s'habillent comme ci pour être vraiment féminines, qu'elles accouchent comme ça, qu'elles fassent du sport, qu'elles allaitent...

Prétendument libérées de l'influence des cultures, des religions, des codes de bonne conduite d'antan, elles subissent aujourd'hui la pression des médecins, des médias et des modes. Pour être une bonne mère, laissez-vous manipuler !

Bernadette de Gasquet révèle que ces manipulations se font souvent au mépris de leur santé. Elle qui a révolutionné la pratique moderne de l'accouchement éclaire les pratiques actuelles de son regard de femme, de mère, de professeur de yoga et de médecin.



INSPIRATION

Eric Mazuy qui anime www.askmewine.be nous emmène faire un tour à Porto.

