Tendances Première - 14/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Le cinéma s'est souvent emparé du sujet du harcèlement à l'école... pas toujours avec intelligence. https://www.facebook.com/outilsderesilience

Avec Bruno Humbeeck psychopédagogue à l'UMons



TRANSITION

Merciki est un réseau d'entraide sans échange d'argent. Le principe est simple : rendez service autour de vous en faisant des choses que vous aimez, et collectez des Mercis en retour. Présentation avec Stéphanie Grosjean



DOSSIER

Cinéma Non marchand

Le succès des documentaires sur grand écran n'est plus a démontré. Depuis « Demain » ils sont plus nombreux à être diffusés. Mais la plupart le sont à travers le cinéma non marchand. En Belgique le secteur s'est réunis et se défend bien à travers « La Quadrature du Cercle », réseau de programmateurs cinéma œuvrant dans le secteur socioculturel belge en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le but : Favoriser la circulation des productions audiovisuelles (court métrage, moyen métrage, long métrage, fiction, documentaire, film d'animation...) dans des conditions optimales d'organisation et de promotion.

On en parle avec Valérie Vanden Hove, coordinatrice de la QDC, Pierre Yves Darquenne, du cc de Nivelles et Joseph Coché de Libération Films.



INSPIRATION

Magali Mertens qui anime le blog vietecancer.be revient sur le storytelling et les bienfaits de l'écriture.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN