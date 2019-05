Tendances Première - 13/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Françoise Bidart, spécialiste de la sophrologie et de l'hypnose parlera de la gestion du stress en entreprise.



TRANSITION

Promouvoir la culture locale et durable du houblon brassicole et ses dérivés, informer et sensibiliser le public sur sa culture ce sont les objectifs de « Houblons de Bruxelles ». Présentation avec Christophe Speltiens, créateur de l'houblonnière.



LE DOSSIER

Bien nourrir votre cerveau ( ed. Odile Jacob).

Jean-Marie Bourre est membre de l'Académie de médecine et de l'Académie d'agriculture.?Il a dirigé des unités de recherche de l'Inserm, spécialisées dans la chimie du cerveau et ses rapports à la nutrition. Il a été l'un des découvreurs des effets des oméga-3 sur le cerveau et a profondément renouvelé le discours sur la nutrition. Il revient avec un ouvrage qui vous aidera à bien comprendre les besoins de votre cerveau et à bien le nourrir.



INSPIRATION

Michel Gronemberger anime le blog lifestyle www.gronemberger.com et observe cette fois ces nouveaux engins de mobilité.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN