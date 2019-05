Tendances Première - 10/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

La prise de décision : un art qui s'improvise ou qui s'apprend ?

Notre quotidien est rempli de multiples questions. Certaines sont tranchées en quelques secondes tandis que d'autres nous plongent dans l'incertitude. Pourquoi ? Quelles sont les techniques pour limiter les risques d'erreur ? Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself



TRANSITION

Design With Sense est un projet collaboratif d'optimisation et de fabrication en bois d'espaces intérieurs mené par des architectes/menuisiers et des menuisiers/designers convaincus que le processus créatif est centré sur l'humain et la matière. On en parle avec Christelle Vial et Laurent Bourgeois.



LE DOSSIER

Quand les profs aiment les élèves (ed. Odile Jacob)

On entend souvent dire qu'un prof n'est pas là pour aimer les élèves, et pourtant... Dans son livre, Mael Virat montre, en s'appuyant sur de nombreuses études encore peu connues, que l'implication affective des enseignants ne nuit pas aux apprentissages des élèves. Bien au contraire, les enfants sont davantage motivés et ont de meilleurs résultats... En France, l'importance de la dimension affective dans la réussite scolaire a souvent été ignorée, mal comprise, voire rejetée. Pour Mael Virat, c'est une erreur que la connaissance des résultats présentés ici doit permettre de dissiper.



INSPIRATION

François Vandervelde, qui anime le blog « Men In Blog » nous donne des trucs et astuces pour gérer la quantité invraisemblable de mails que nous recevons chaque jour.

