Tendances Première - 09/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Christiane Thiry, journaliste, thérapeute et coach nous parle de la culpabilité.



TRANSITION

Vu d'ailleurs : « La Gentle Factory », un label éco-responsable français qui a vu le jour au sein d'un grand groupe de mode, il y a quelques années et qui aujourd'hui vole de ses propres ailes. Sa fondatrice, Christèle Merter, ingénieure en textile axe la production autour des 4 grands piliers du développement durable : production locale, fibres biologiques et donc moins polluantes, fibres recyclées et réinsertion professionnelle. Elle garde une grande conscience des progrès qui peuvent être réalisés pour avoir un impact neutre voire positif sur la planète.

Vu d'ici : La meilleure manière de diminuer l'impact du secteur textile, c'est sans doute de diminuer la taille de sa garde-robe ! c'est en tout cas, la façon de voir les choses de Céline et Géraldine. Ces deux mamans bruxelloises ont lancé la marque de vêtements pour enfants « Bonjour Maurice». Elles viennent de lancer le concept d'une box de 7 vêtements : 4 hauts et 3 bas pour s'habiller pendant 6 mois. Des vêtements réversibles et éco-responsables.



LE DOSSIER

Sortir de l'emprise et se reconstruire. (éditions Courrier du Livre)

L'emprise est un phénomène encore trop méconnu. Selon certains, ce sont les faibles qui se laissent manipuler et s'ils restent, c'est parce qu'ils aiment ça. Ainsi, bien comprendre l'emprise vous permettra de déculpabiliser, première étape de la reconstruction. Le conditionnement, la double contrainte, le love bombing - prêcher le faux pour savoir le vrai -, les attaques, la culpabilisation, les jeux psychologiques, sont autant d'outils utilisés pour marquer l'emprise un peu plus fort au quotidien. Une fois que vous les aurez identifiés, vous ne tomberez plus dans le piège et cela vous permettra de récupérer de la force pour en sortir, puis de vous reconnecter à vous-même pour avancer ensuite sur le chemin de la reconstruction. On en parle avec Julie Arcoulin



INSPIRATION

Clara Ni Ruairc, notre www.ixelloisechic.com nous propose quelques idées pour gérer ses complexes en été ?

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN