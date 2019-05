Tendances Première - 08/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Déborah Danblon, des conseille lectures pour nos ados sur le thème « Portés par leur passion, dans les Etats-Unis des années '50-'60 » : Cassius de

Catherine Locandro - Albin Michel et Jusqu'ici tout va bien de Gary D. Schmidt traduit de l'anglais par Caroline Guilleminot - L'école des Loisirs



Face à la difficulté de faire son deuil dans les centres de crémation traditionnels, Alexia Willems, ancienne architecte d'intérieur, ressentit comme un besoin pressant de proposer une alternative avec supplément d'âme. Après avoir acheté une forêt, elle a créé la fondation d'utilité publique Les arbres du souvenir qui propose une clairière de dispersion mais aussi des arbres auxquels dédier la mémoire d'un proche et reconnecter chaque visiteur. Le projet, qui aimerait en inspirer d'autres, invitent également des jeunes en décrochage scolaire à se reconnecter dans cette nature apaisante et rééquilibrante pour tous. www.arbresdusouvenir.com avec Anne Sophie Dekeyser



Littératie en santé

De nos jours, chaque individu est, à un moment donné, confronté à de multiples questions et décisions en matière de santé. Face à une société et à un système de santé à la complexité grandissante, les exigences en matière d'informations se sont intensifiées. Dans cet environnement de santé nouveau, de nombreuses capacités et compétences sont requises. Celles-ci sont l'essence même du concept de « littératie en santé ». Mais nous ne sommes pas tous égaux en la matière. Comment améliorer le système ? Réponses avec Stephan Van den Broucke, professeur en psychologie de la santé et en prévention (UCL) et expert dans le domaine des connaissances en matière de santé, et Natacha Biset pour le projet Comunicare.



Nathalie Masset, notre sommelière du thé www.teaside.be profite de la fête des mères qui approche pour nous parler du thé aux fleurs.

