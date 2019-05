Tendances Première - 06/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Titou Bosseret, sagefemme chez Amala.



TRANSITION

Dans l'enseignement public, nous retrouvons trop d'élèves en échec scolaire (et en souffrance) alors que ... les neurosciences nous montrent l'impact positif de l'artistique - la musique en particulier - sur les apprentissages. L'école est le lieu dans lequel la musique peut être destinée à la fois à la prévention et à la remédiation. Mais comment intégrer mieux la musique dans nos écoles ? Pistes de réflexion avec le projet Erasmus de Art et Apprentissages. (Tatiana De Barelli)



LE DOSSIER

L'intelligence humaine n'est pas un algorithme (ed. Odile Jacob).

On parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence, qu'il s'agisse des circuits biologiques du cerveau ou des circuits électroniques des ordinateurs. Mais qu'est-ce que l'intelligence ? Partant de ses propres découvertes chez l'enfant, Olivier Houdé nous propose dans ce livre une nouvelle théorie de l'intelligence qui intègre le circuit court des intuitions et le circuit long des algorithmes, mais qui fait aussi et surtout la part belle au système inhibiteur, seul capable de bloquer les réponses, au cas par cas, selon le but et le contexte. Explications avec le professeur Olivier Houdé.



INSPIRATION

Avec Valérie Sohie, instagrameuse, on parle lâcher prise et intuition.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN