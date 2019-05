Tendances Première - 03/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Pierre Schepens, psychiatre, directeur de la Clinique de la foret de Soignes nous parle de l'évolution du cerveau;



TRANSITION

La Bulle de Maryse est une savonnerie belge proposant des savons solides et gels saponifiés à froid, shampoings solides, huiles de massage et laits de bain effervescent. Leur mot d'ordre : "si ce n'est pas dans la nature, nous ne l'utilisons pas". Avec les créateurs Christophe Bernard et Maryse Doyen.



DOSSIER - Le bruit dans les écoles

Le bruit fait partie des nuisances les plus influentes sur lesquelles il faut travailler pour améliorer notre qualité de vie. Mais quid des écoles, ces environnements où le bruit est partout ? Cette pollution sonore est sous-estimée et même souvent vécue comme une fatalité. Or, il ne faut plus démontrer les effets du bruit, tant sur les comportements et l'apprentissage des enfants que sur les enseignants et le personnel : fatigue, stress, déconcentration, perte d'audition, acouphènes, ... On en parle avec Jennifer Lesire d'Empreintes et Marie Poupé de Bruxelles Environnement.



INSPIRATION

Aurélie Russanowska de l'agence TBWA nous parle des nouvelles tendances dans le tourisme et des nouveaux comportements des touristes.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN