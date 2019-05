Tendances Première - 02/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Mon enfant ne comprend rien à son cours de math... Dédramatisons avec Bruno Humbeeck psychopédagogue de l'UMons.



TRANSITION

Vu d'ailleurs

Elsa Lomont et Florent Preguesuelo sont à la tête de la coopérative française Ethikis et ils viennent de lancer un label contre l'obsolescence programmée : le label Longtime basé sur un cahier des charges qu'ils ont écrit en rassemblant des acteurs de différents domaines. Les premiers labels distribués verront le jour dans le courant de cette année en France et bientôt en Europe.

(la France est un cas unique en matière de réglementation. Une loi protège les consommateurs contre l'obsolescence programmée)



Vu d'ici

En Belgique, pas de lois contre l'obsolescence programmée, en revanche, les repair café ont de plus en plus de succès. Partant de ce constat, Simon Frémineur, étudiant en design industriel, décide de baser son travail de fin d'études sur la conception d'un repair café ambulant afin de toucher un maximum de personnes. Un projet qu'il développe avec l'aide du réseau Repair Café et qui verra le jour d'ici peu. Un espace mobile conçu pour sensibiliser, éveiller la curiosité et favoriser les interactions sociales.



LE DOSSIER

Enfant et dynamique de couple.

La naissance d'un enfant, c'est un grand bouleversement avec son lot de moments très intenses dans tous les sens du terme. Parfois la dynamique du couple s'en trouve bousculée. Un tiers des couples serait en détresse conjugale.

Sarah Galdiolo étudie la façon dont la transition vers la parentalité fragilise le' couple et entraine des changements de personnalité chez chacun des parents. On en parle dans l'émission.



INSPIRATION

Eric Mazuy qui anime www.askmewine.com nous parle d'un phénomène peu connu : le vol de raisins.

