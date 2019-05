Tendances Première - 01/05/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute familial, nous parle du retour de la pudeur.



TRANSITION

C'est à l'UNESCO à Paris, dans le cadre des conférence CAMPUS que Michèle et Bertrand Piccard ont présenté vendredi 23 novembre le dernier né de leur histoire commune, le livre jeunesse, L'avion qui vole avec le soleil. Le livre retrace l'histoire derrière l'Histoire, allant des grands pionniers du XXème siècle qui ont inspiré Bertrand Piccard jusqu'au solutions cleantech de demain dont le potentiel immense a été mis en lumière par l'exploit sans précédent de Solar Impulse. Bertrand et Michèle Piccard sont les invités de Stéphanie Grosjean.



LE DOSSIER

Traité de morale pour triompher des emmerdes (ed. Flammarion)

Fabrice Midal philosophe et l'un des principaux enseignants de la Méditation en France propose dans son nouveau livre "Traité de Morale pour triompher des emmerdes" (ed. Flammarion) de faire face aux difficultés de la vie en proposant une morale libérée des règles écrasantes de notre société.



INSPIRATION

Aurélie Russanowska de l'agence TBWA nous parle des influenceurs.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN