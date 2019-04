Tendances Première - 30/04/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Marc Van Beneden, notaire émérite, on vous explique tous les changements notariaux et immobiliers qui peuvent faire la différence.



TRANSITION

Jean-François de Hertogh et Lucas Drouard sont les co-organisateurs du Festival Graines de Bazar qui aura lieu les 3 et 4 mai prochain à Bruxelles avec un double objectif: mettre les jeunes talents à l'honneur et informer les jeunes et les travailleurs de la jeunesse quant aux outils disponibles pour monter un projet socioculturel. Au programme ateliers mais aussi micros ouverts, batailles de danse / rap, représentations de poésie slam, projections de films, et bien d'autres. Entrée gratuite mais inscription obligatoire pour les ateliers du vendredi.

Plus d'infos: https://growfunding.be/fr/bxl/page/Bazaar



DOSSIER

La semaine sans euro, c'est passer une semaine - du 6 au 12 mai - en se privant d'utiliser des euros et en utilisant des systèmes d'échanges alternatifs pour satisfaire ses besoins. C'est l'occasion de tester sa résilience et de voir dans quelle mesure il est possible de se passer d'une monnaie officielle pour vivre ! La semaine sans euro est une expérience organisée par Financité en partenariat avec le CERMi dans le cadre de la recherche-action (E)Change Bruxelles. Cette recherche consiste à étudier la résilience des échanges à Bruxelles en cas de rupture du système monétaire actuel - autour duquel l'essentiel de nos échanges est structuré. Avec Annika Cayrol, Coordinatrice Services.



INSPIRATION

Robert Colard, journaliste et citoyen en transition, nous donne quelques astuces pour limiter son impact sur l'environnement mais aussi sur le portefeuille ! Aujourd'hui, peut-on se passer de l'avion et comment faire pour limiter sa production de CO2 ? (Facebook: Gestes pour Maintenant)

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN