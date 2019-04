Tendances Première - 29/04/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Des nuits debout au marches pour le climat : la place des adolescents dans notre société ? Avec Nicolas Zdanowicz, psychiatre à la Clinique Mont Godinne et professeur à l'UCLouvain.



Close the Gap est une entreprise sociale internationale qui vise à réduire la fracture numérique en offrant des ordinateurs d'occasion de haute qualité donnés par de grandes et moyennes entreprises ou des organisations publiques à des projets éducatifs, médicaux, entrepreneuriaux et sociaux dans les pays en développement et émergents. Explication avec Olivier Vanden Eynde, CEO et fondateur.



Votre cerveau vous joue des tours (Allary editions).

Infox, nudges, biais, phobies : quand notre cerveau nous joue des tours, pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi croyons-nous souvent avoir raison lorsque nous avons tort ? Pourquoi sommes-nous terrorisés par une toute petite araignée inoffensive ? Pourquoi avons-nous peur de parler en public alors qu'aucun danger ne nous guette ? Pourquoi nous laissons-nous avoir par les infox ? Face à un réel multiple et complexe, nous sommes sujets à l'approximation, à l'illusion et à l'erreur. Ces mécanismes cérébraux nous permettent de construire une vision cohérente du monde. Mais trop souvent ils nous font perdre notre lucidité, nous enferment dans nos a priori et nous détournent des autres.



Avec Ann Vandenplas, comédienne et instagrammeuse. #1filledunord

