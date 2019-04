Tendances Première - 26/04/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Le plaisir est-il inné ou doit-il s'acquérir ? Avec Caroline Styns, sexologue.



TRANSITION

Passionnés de lecture ou passionnés d'un seul livre, 'Dédicaces' vous propose de mettre en mots les élans, les envoûtements, les ivresses, les éclats, les chagrins, les révoltes, les douleurs, les consolations et bien d'autres émotions qu'ont pu provoquer en vous la lecture d'un ouvrage particulier. Dites qui vous êtes, ce que vous lisez et dévoilez ce qui vous lie à une oeuvre en particulier, en la dédicaçant à des personnes que vous ne connaissez pas et qui ne l'auraient pas encore lue. Avec les fondatrices Aurélie de Gerlache et Valentine Poot Baudier.



DOSSIER / COSMOS - Remettre le livre entre toutes les mains

Ce festival est consacré aux littératures jeunesse mais a surtout pour but de remettre le livre entre toutes les mains. De nombreux publics sont donc bienvenus : les enfants, leurs parents, les professeurs, les libraires et les éditeurs. Le parrain de cette première édition n'est autre qu'Emmanuel Guibert (Le Photographe - Sardine de l'espace - La guerre d'Alan) dont le spectacle, Ariol, sera joué pour la première fois à Bruxelles. Avec les organisatrices Sophie Baudry et Anaïs Félix, ainsi qu'Emmanuel Guibert.



INSPIRATION

Michel Gronemberger et son blog lifestyle www.gronemberger.com nous invite pour faire de la plongée via www.todi.be

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN