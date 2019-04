Tendances Première - 25/04/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Christiane Thiry journaliste, coach et thérapeute nous invite à rire.



TRANSITION

Bernard Poujol est riziculteur en Camargue. Il s'est converti au bio il y a une dizaine d'années et suite à un voyage au Japon, il a eu l'idée d'appliquer chez lui, une méthode chinoise qui consiste à introduire des canards sur ses parcelles pour qu'ils jouent notamment le rôle de désherbant. Après la récolte, les canards participent également à la fertilisation des sols.

Chaque saison, plus de 1000 canards sont mis au travail et ensuite vendus pour leur chair.

En Belgique aussi, ce passage de l'agriculture conventionnelle au bio pousse à trouver des moyens naturels et judicieux pour se passer d'intrants chimiques. Un cheminement riche d'enseignements pour Nathalie et Philippe, agriculteurs à la ferme de la Grande Crevée. Ces éleveurs laitiers se sont convertis au bio en 2012 et ont démarré des activités de maraichage un peu plus tard. Leurs poules jouent un rôle actif pour nettoyer les sols et ils introduisent des insectes dans leurs cultures pour se passer d'insecticides.



LE DOSSIER

La nature est votre meilleur médicament (ed. LLL)

Dans cet ouvrage, les auteurs nous amènent à comprendre les effets bénéfiques de ces micro-organismes issus d'une nature avec laquelle nous étions jadis en intelligence et en rapport étroit. Affection par affection - cholestérol, vieillissement, diabète, inflammations chroniques, migraine, hypertension artérielle... -, on vous donne les moyens de se soigner et de renforcer son système immunitaire. Car, face aux dégâts de plus en plus nombreux causés par certaines molécules chimiques, nombreux sont ceux qui sont en quête de solutions alternatives, donc naturelles, afin de trouver de nouvelles réponses.

Avec Ermannon Centanni, biologiste et pharmacien.



INSPIRATION

Clara Ni Ruairc, notre www.ixelloisechic.com nous conseille : "Comment s'habiller après un certain âge ?"

