Tendances Première - 24/04/2019

Téléphones portables et réseaux sociaux sont devenus nos pires ennemis. La concentration, c'est cette capacité à mobiliser toutes ses facultés mentales et physiques sur un sujet ou sur une action. Face à toutes ces tentations digitales, comment faire le vide dans sa tête et mobiliser ses neurones et son énergie ? Par Jean-Olivier Collinet de jobyourself.



Comment motiver son ado ? Comment l'accompagner en toute autonomie ? Comment lui donner l'envie d'apprendre et la curiosité ? L'aider à gérer ses angoisses ? Quels outils lui transmettre ? Valentine et Stéphanie ont créé psychoeducation.be pour offrir une plateforme de référence, des formations et des conférences afin de transmettre les connaissances les plus récentes et les plus pointues en matière d'éducation, avec de nombreuses influences du Canada, pays très avancé dans ces matières. Plus d'infos : psychoeducation.be

Avec Anne Sophie Dekeyser.



Chaque année, des milliers de tonnes de crème solaire finissent dans les mers. Depuis 2008, des études scientifiques prouvent que certains filtres chimiques contenus dans les crèmes solaires peuvent provoquer le blanchissement du corail et à terme sa disparition. C'est pour cela que depuis 2018 Hawaï a interdit les crèmes solaires contenant ses filtres, ainsi que Les Palaos, eden de Micronésie, en 2020. La solution ? les crèmes bio.

Exemple avec Biosolis Pionnier dans le secteur des protections à filtres minéraux. On en parle avec Cédric Mourlon.



Chrystelle Charlier notre www.imparfaites.be nous parle de "ces gens qui font rien qu'à nous énerver atrocement tous les jours que dieu fait, surtout quand ils ont un KLAXON"

