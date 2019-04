Tendances Première - 15/04/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Les futurs parents sont-ils suffisamment informés? Avec Titou Boseret, sage-femme chez Amala Naissance.



TRANSITION

Récemment, la presse a révélé la disparition massive et accélérée de nos insectes. Parmi les causes citées: les pesticides, la fragmentation des habitats et l'urbanisation croissante. ApiFlora est une jeune entreprise belge qui a pour objectif de revaloriser notre flore indigène. De nombreuses plantes sauvages peuvent parfaitement être intégrées dans nos jardins et espaces verts car elles sont belles, n'ont pas besoin de produits phytosanitaires, favorisent nos pollinisateurs et nous permet de nous reconnecter à une nature oubliée et surtout bienfaisante pour notre alimentation et notre santé en général. Avec Séverine d'Ans, porteuse du projet.



DOSSIER - Quelle est la place que l'artiste peut ou doit prendre dans la société ?

Cette question est posée en filigrane du spectacle "(A+X+P)", un spectacle chorégraphique documentaire qui raconte et développe un travail expérimental sur le corps, mené depuis plus d'un an par Mauro Paccagnella (chorégraphe) et Eric Valette (artiste plasticien et chercheur). Résultat d'une série d'ateliers de danse en collaboration avec trois groupes différents : personnes âgées (pensionnaires de la Résidence SainteGertrude), réfugiés mineurs isolés (en accueil à Fedasil), adultes en réinsertion (en formation ISP à la Centrale Culturelle Bruxelloise), ce projet artistique questionne l'engagement de chacun au sein d'une société où se manifeste de plus en plus la complexité du vivre-ensemble et de la (re)connaissance de l'autre.



INSPIRATION

Aurélie Russanowska de l'agence TBWA observe les tendances qui se dessine dans le marketing. Aujourd'hui, le sommeil.

