Tendances Première - 05/02/2018

GERMAIN & NOUS 3.0

Printemps, été, automne, hiver ... Comment vivre « ses saisons intérieures » ? Christiane Thiry nous donne les clés pour être en harmonie avec soi-même tout au long de l'année.



TRANSITION

Quelle valeur réelle et quels impacts sociaux, économiques et environnementaux a notre consommation textile ? Répondre à ces questions tout en apprenant à coudre, récupérer, transformer ensemble, c'est ce que fait la boîte ARC'oudre : un atelier de couture et de citoyenneté. Avec Joëlle Grinberg, chargée du projet et Anne Löwenthal, coordinatrice communication chez ARC (Action et Recherche Culturelles asbl).



LE DOSSIER - J'ai un enfant quand je veux (Ed. Odile Jacob)

Willy Pasini, psychiatre et sexologue fait le portrait de femmes qui, pour concilier impératifs biologiques et contraintes sociales, ont pris le contrôle de leur fertilité grâce à des outils juridiques ou médicaux et ont eu un enfant au moment de leur choix.



INSPIRATION

François Vandervelde anime le blog Men in Blog (https://men-in-blog.com/). Il nous présente aujourd'hui des solutions et initiatives originales face à la pollution plastique des océans.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN