Tendances Première - 02/02/2018

Pierre Schepens, psychiatre, directeur à la Clinique de la forêt de Soignes revient sur les dernières connaissances autour de l'effet nocebo.



Jonathan Bradfer et Pascale Sury ont la chance d'être au Bhoutan petit royaume de l'Himalaya hyper fermé et où très peu de touristes se rendent. C'est un bonheur pour eux vous allez l'entendre et c'est le cas de le dire :-) L'occasion de rencontrer à nouveau un jeune homme inspirant.



Le week-end du 16 au 18 mars 2018, à Vielsam, aura eu lieu la deuxième retraite créative organisée du Baobab. Ce rendez-vous est destiné aux femmes et plus particulièrement aux mamans qui souhaitent faire une pause dans leur rythme effréné du quotidien. C'est une invitation à prendre plus de temps pour elles, à travers des ateliers créatifs et méditatifs. Avec Laurence Dehaemers



Les supers héros, un panthéon moderne (Ed. Robert Laffont)

Les films de supers héros ne se sont jamais aussi bien portés au point que l'on peut se demander si Spider Man et Captain America n'ont pas remplacé Zeus et hercule dans l'inconscient collectif. Longtemps méprisés avant d'être réhabilités, désormais omniprésents au cinéma et dans la pop culture, les super-héros ont élargi leur public au-delà des seuls geeks. Hors du domaine du divertissement, ils servent de modèles fantasmés à une humanité en quête de repères. On en parle avec Vincent Brunner, auteur et journaliste.



Melissa Monaco voyage avec son blog www.mellovestravels.com

On visite avec elle une destination tendance : l'Indonésie et plus précisément, la région du Yogyakarta.

