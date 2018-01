Tendances Première - 31/01/2018

GERMAIN & NOUS 3.0

Elle était tradeuse, elle est devenue fleuriste, il était manager comptable, il est passé ébéniste ... Aujourd'hui, et a contrario des générations précédentes, notre vie professionnelle n'est plus figée pour l'éternité. Qu'est-ce que le switch ? Changer de vie professionnelle à 25 ans, 30 ans ou 90 ans, est-ce que c'est possible ? Jean-Olivier Collinet, administrateur délégué à Job Yourself, est invité par Véronique pour en discuter !



TRANSITION

Rien ne semble pouvoir arrêter le tandem constitué par Sandrine Kondor et son mari Eric Bonnarens. Après 20 ans dans la publicité, ils ont su assurer un tournant en douceur dans la création, à presque 50 ans, de la marque de bijoux Wia Brussels. Du made in Belgium plein d'amour et de délicatesse, avec une touche ensoleillée qui favorise la bonne humeur. Avec Anne-Sophie Dekeyser.



LE DOSSIER - Le livre du lykke

De Dubaï à Rio, Meik Wiking explore et collecte tous les facteurs de bonheur pour nous permettre de nous les réapproprier - ou du moins de s'en inspirer. De combien d'argent doit-on disposer pour être heureux ? Quel est le rôle de l'éducation ? Et celui de la famille ? Celui du travail et de l'égalité entre femmes et hommes ? Une étude globale visionnaire, par le président de l'Institut de Recherche sur le Bonheur.



INSPIRATION

Magali Mertens anime le blog Vieetcancer.be et nous parle des difficultés que rencontrent les patients en oncologie. Quels sont vraiment leurs besoins ? Un sujet pertinent avant la Journée mondiale contre le cancer (4 février).

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN