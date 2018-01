Tendances Première - 30/01/2018

GERMAIN & NOUS 3.0

"Creuser l'écart", "faire son deuil", "psychose" : certains mots utilisés en psychologie ont quitté leur giron pour se retrouver dans le langage commun. A tort ou à raison ? Jean Van Hemelrijck, psychologue du couple et de la famille, est au micro de Véronique Thyberghien pour faire la lumière sur certaines de nos habitudes langagières.



TRANSITION

Stéphanie Grosjean nous parle aujourd'hui du travail au sein de la cellule Eco-Design du Mad Brussels (centre design et mode de Bruxelles). Qu'est-ce que l'eco-design ? Quels en sont les enjeux et comment le promouvoir dans l'enseignement et le monde de l'entreprise ? Benjamin d'Ieteren, coordinateur éco-design pour le MAD, nous donnera les réponses.



LE DOSSIER

Restructuration, fusion, acquisition, licenciement, indépendant ou TPE en difficulté ou envie de changer radicalement de cap ... comment diable rebondir dans sa vie professionnelle quand on a 50 ans ? Michel Judkiewicz, Managing Director chez Silver-Brains, en connait un rayon ! Il organise d'ailleurs des workshops à ce sujet.



INSPIRATION

Vous avez un enfant qui « chipote » et qui mâchouille tout ce qu'il trouve ? La blogueuse Julie Drossaert (http://lesastucesdejulie.eklablog.com/) a un message pour les parents: il existe des dérivatifs pour la concentration.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN