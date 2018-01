Tendances Première - 29/01/2018

GERMAIN & NOUS 3.0

Jessica Morton, assistante à la faculté de psychologie de l'UCL nous parle de la honte, un sentiment qui semble trop souvent nous habiter.



TRANSITION

Face à des situations d'incivilité, de vandalisme, etc. nous restons souvent spectatreur.ice.s.

En reproduisant certaines situations du quotidien via des caméras cachées pour sensibiliser le public face à ces faits mais aussi lui donner une clé de lecture supplémentaire grâce aux spécialistes qui interviennent dans chaque vidéo, Would You React? Est devenue une initiative globale de sensibilisation, de promotion et d'éducation via les médias.

Avec Jonathan Lambinet et Yves-Pascal Mukadi.



LE DOSSIER

Le bonheur en pièces détachées. (Ed. Robert Laffont).

Eclatant modèle de réussite économique, IKEA vend avant tout un intérieur idéal, un mode de vie chaleur eux, responsable, soucieux de l'environnement, bref, suédois. Ce tableau vertueux résiste-t-il à l'examen critique ? Bonheur en kit, uniformisation des goûts, rupture avec la dimension historique des objets, bas salaires et contrôle des employés et constitution d'un empire financier colossal : tout mythe a son revers de médaille. IKEA ne fait pas exception. Samuel Ledoux, scénariste et réalisateur, auteur de « Désir d'Ikea ».



INSPIRATION

Chrystelle Charlier nous invite dans son univers de fashionista militante pour l'image de la Femme Imparfaite (www.imparfaites.be).

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN