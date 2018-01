Tendances Première - 26/01/2018

GERMAIN & NOUS 3.0

Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'Université de Mons nous vante les vertus de l'humour en famille.



Jonathan Bradfer et Pascale Sury sont en Asie pour le moment et nous font découvrir l'Himalaya. C'est en direct par téléphone que nous prendrons de leurs nouvelles pour un premier bilan après 4 mois de voyage.



Les greeters: ces habitants passionnés par leur ville ou leur région, soucieux de vous la faire partager le temps d'une rencontre insolite et hors du commun. Bruxellois, Carolos, Montois, Namurois, Thudiniens et Verviertois vous ouvrent les bras durant leur temps libre pour vous accueillir et vous faire découvrir leurs quartiers, leurs ambiances et leurs coups de cœur, ce gratuitement ! Nos invités sont Philippine Nicaise, responsable du réseaux bruxellois et une greeter, Isabelle Ghislain.



Manuel du savoir-vivre contemporain (Ed. Renaissance du livre)

Nombreux sont ceux qui pensent qu'aujourd'hui la politesse et les bonnes manières se sont perdues dans les méandres de l'avènement du net.

Mais que sont les bonnes manières ? Comment inviter les jeunes à plus de politesse ? D'ailleurs, ne dites plus « politesse » mais bien « communication sociale intelligente ».

Observateur expérimenté, Philippe Lichtfus redéfinit le savoir vivre et propose une étiquette moderne, dépoussiérée et en accord avec les nouvelles réalités de notre société.



François Vandervelde qui anime le blog Men In Blog (https://men-in-blog.com/)

Il nous propose de nous organiser un peu...

