Tendances Première - 25/01/2018

GERMAIN & NOUS 3.0

Armand Lequeux, sexologue nous parle d'un sujet encore tabou : les pannes du désir chez l'homme.



TRANSITION

AILLEURS : Felice Gasperoni nous emmène en Australie pour découvrir le premier train solaire au monde.

ICI : Guillaume Bruyr roule à vélo solaire. En 2014 il a réalisé une véritable aventure : 10000 km jusqu'au Kazakhstan. Dernièrement, ce sont les déserts australiens qu'il a traversés.



LE DOSSIER

Les entreprises peuvent-elles voir le long terme ?

Dans leur ouvrage « le long terme comme horizon » (ed. Odile Jacob), Philippe Durance et Régine Monti décryptent les ressorts de la pérennité de grandes entreprises. Leur point commun : Privilégier le long terme dans leur stratégie. Danone, Michelin ou encore St Gobain... sont autant de "champions" industriels réputés à travers le monde, performantes, rentables et tournées vers l'international. En surmontant les différentes crises qui ont marqué l'économie et en s'adaptant à la révolution numérique, elles ont su faire de leur capacité de résilience un atout.



INSPIRATION

Eric Mazuy, du blog www.askmewine.be , nous parle d'un terme très tendance quand parle du vin : « Minéral ».

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN