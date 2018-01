Tendances Première - 24/01/2018

Dans ce magazine « Lifestyle », Véronique THYBERGHIEN donne la parole aux citoyens de la génération X qui initient ce que sera demain et à ceux qui le vivent déjà. Avec ses invités, elle explore ce qui fait l'air du temps et part à la rencontre des tendances (petites et grandes) de notre société. Une émission légère mais pas futile, pertinente sans être élitiste.



GERMAIN & NOUS 3.0

Les nouvelles familles ont fait évoluer les codes et nos façons de communiquer ne sont plus les mêmes, surtout avec nos enfants. Deborah Danblon pense, elle, que les livres sont justement une excellente source de réflexion et peuvent susciter des débats intéressants au sein des familles.



TRANSITION

On peut dire que Caroline Pultz n'a pas froid aux yeux, et elle a bien raison : à 23 ans, elle s'est créé son propre emploi en proposant son projet d'étude à l'entreprise Permafungi qui cultive des pleurotes à partir de marc de café. Architecte d'intérieur moderne et investie, elle entend aller encore plus loin en étudiant le champost, comprenez le compost de champignons, qui fournit un matériau capable de concurrencer le plastique, pour l'intégrer dans des prototypes de luminaires.

LE DOSSIER

POur ceux qui souhaitent être réparés.

Si certaines stars fascinent par leur « éternelle jeunesse », d'autres qui font partie des « ratés » de la chirurgie esthétique, éveillent le sens critique en révélant certaines réalités cachées de la chirurgie plastique. Dans « Chirurgie esthétique, pour ou contre ! (Ed. Flammarion), le Dr. Vladimir Mitz, chirurgien esthétique à Paris, revient sur les « vrais ratés », sur la satisfaction des uns et l'insatisfaction des autres, mais surtout, il s'adresse à ceux qui souhaitent simplement être réparés, adultes et adolescents, en donnant de nombreux conseils. Il est au micro de Véronique Thyberghien.



INSPIRATION

Sophie Lejoly anime le blog www.sofille.be nous parle de ses bonnes résolutions, 1 mois après...

