Tendances Première - 23/01/2018

Dans ce magazine « Lifestyle », Véronique THYBERGHIEN donne la parole aux citoyens de la génération X qui initient ce que sera demain et à ceux qui le vivent déjà. Avec ses invités, elle explore ce qui fait l'air du temps et part à la rencontre des tendances (petites et grandes) de notre société. Une émission légère mais pas futile, pertinente sans être élitiste.



10h10 GERMAIN & NOUS 3.0

Manque d'ensoleillement, fatigue, santé fragilisée par le froid... Les raisons d'avoir le moral dans les chaussettes ne manquent pas au creux de l'hiver. Christiane Thiry nous donne 5 conseils anti-déprime pour affronter vos journées d'hiver avec douceur.



10h30 TRANSITION

Modalizy propose une solution mobilité tout-en-un pour le personnel des entreprises par le biais d'un pass. Il permet de combiner le retrait d'essence, les transports en commun, la mobilité douce, le taxi... pour donner une grande flexibilité à la mobilité des travailleurs.



11h10 LE DOSSIER - L'utilisation de l'espace public par les citoyens.

La Street Culture, un antidote à la morosité ambiante. Qu'il s'agisse de Yarn Bombing ou de tricot urbain, de végétaliser la rue, de mosaïques urbaines ou encore de sérigraphies et d'objets customisés, discrètement, dans l'espace public, des centaines de héros de l'ombre veillent à égayer notre ordinaire. Pourquoi ? Pour qui ? Pour nous, pour eux, juste pour s'amuser, pour habiller la ville, pour partager mais aussi pour faire entendre des valeurs qui leur sont essentielles : la tolérance, le respect, la liberté, la mixité, le lien et la transmission.



11h40 INSPIRATION

Valérie Sohie, des demoiselles de Bruxelles, sera là pour nous parler du bio hacking, une tendance qui nous vient des Etats-Unis et qui pourrait ... vous faire rajeunir !

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN