Tendances Première - 22/01/2018

Dans ce magazine « Lifestyle », Véronique THYBERGHIEN donne la parole aux citoyens de la génération X qui initient ce que sera demain et à ceux qui le vivent déjà. Avec ses invités, elle explore ce qui fait l'air du temps et part à la rencontre des tendances (petites et grandes) de notre société. Une émission légère mais pas futile, pertinente sans être élitiste.



GERMAIN & NOUS 3.0

Pierre Scheppens, psychiatre et directeur de la Clinique de la Forêt de Soignes nous parle d'un phénomène récurrent et entaché de clichés : les entendeurs de voix...



TRANSITION

Made In Bruxsel.

Le festival itinérant « Made in Bruxsel » ces migrations qui font la ville, réunit chercheurs, monde associatif, artistes et Bruxellois du mois de janvier 2018 au mois de mai 2018. Au cours de dix soirées et dans de nombreux lieux culturels et artistiques bruxellois, l'heure sera au débat et à la fête sur cette diversité des migrations, apport et atout, qui construit notre ville mondiale aujourd'hui. Un festival citoyen à ne pas rater. Explication avec Louise Deblicq de Brussels academy et le professeur Marco Martiniello, sociologue au Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migrations à l'ULG.



LE DOSSIER

Un label « Prix Juste Producteur ».

« Consommons mieux ! », « Consommons locale !» des leitmotiv que l'on entend de plus en plus. Mais le producteur lui, s'y retrouvent-ils dans nos choix de consommation. En « consommacteur » responsable peut-on poser un acte de soutien concret pour soutenir les femmes et les hommes qui nourrissent nos familles au quotidien. Un acte de solidarité économique, c'est également un moyen concret de favoriser le développement agricole respectueux de l'environnement et du bien-être animal ainsi que la qualité des produits alimentaires. Emmanuel Grosjean, coordinateur au Collège des producteur nous en dit plus.



INSPIRATION

Clara Ni Ruairc anime le blog ixelloisechic.com et nous parle ce lundi de nos enfants. Pas toujours simple de laisser son enfant exprimer sa personnalité dans son habillement.

