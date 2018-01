Tendances Première - 19/01/2018

Dans ce magazine « Lifestyle », Véronique THYBERGHIEN donne la parole aux citoyens de la génération X qui initient ce que sera demain et à ceux qui le vivent déjà. Avec ses invités, elle explore ce qui fait l'air du temps et part à la rencontre des tendances (petites et grandes) de notre société. Une émission légère mais pas futile, pertinente sans être élitiste.



GERMAIN & NOUS 3.0

Diane Godin psychologue périnatale au centre Happy'Naiss, revient sur le vécu de 1 couple sur 6 est infertile et un couple sur 10 suivrait un parcours en PMA. Une expérience qui n'est jamais anodine.



TRANSITION 1

Jonathan et pascale termine leur voyage (plus éprouvant que d'habitude) au Bangladesh. Journalistes dans l'âme ils ont décidé d'aller rendre visite aux réfugiés Rohingyas massé à la frontière du pays avec la Birmanie. Et surtout les nombreux enfants. Dans ce contexte difficile, ils ont à nouveau rencontré une personne inspirante et positive : Viviane.



TRANSITION 2

A la recherche d'un matériau naturel pour isoler l'un de ses planchers, Florence Toussaint a un jour, atterri dans un très vieux moulin, au fin fond d'une vallée ardennaise. Telle fut sa première rencontre avec l'épeautre et sa très belle enveloppe : la balle... Qu'elle transforme aujourd'hui en matelas, coussin et autres dans « l'épeautrerie de Florence »



LE DOSSIER

Ça casse les oreilles (Ed. Du Rocher).

Gênes temporaires, acouphènes, hyperacousie voire perte d'audition, ces lésions de l'oreille ont des conséquences sur notre état de santé général : fatigue, irritabilité, troubles de la concentration, stress, etc. Pour prendre conscience de l'impact de l'environnement sonore sur notre quotidien, ce guide pédagogique informe sans sermonner, en explorant la relation entre l'oreille et la musique. Il s'appuie sur les conseils de spécialistes, acousticiens, médecins, associations, et les témoignages de professionnels de la musique, chanteurs, musiciens et DJ. Avec Marie-Caroline Mabille



INSPIRATION

Aurélie Russanowska de l'agence TBWA nous parlera du grand défi des marques de cette année : créer du contenu !

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN