Tendances Première : Une ligne d'assistance téléphonique pour gérer l'enseignement à distance. Editions Averbode|Érasme sur Auvio

Les Éditions Averbode Érasme font appel à des psychologues et coachs pour soutenir les élèves, les enseignants et les parents face aux conditions spécifiques liées à l'enseignement à distance. Avec un mot d’ordre : remettre l’humain au centre. Depuis mardi dernier, ils ont donc ouvert une ligne d'assistance téléphonique gratuite. Les enseignants et les parents sont invités à appeler pour poser des questions sur la meilleure façon de gérer l'enseignement à distance. Stéphanie Péters, Docteur en Psychologie et Sciences de l’Education et coach scolaire répond personnellement aux questions pédagogiques. Pour les enseignants et les parents, les Éditions Averbode|Érasme ont développé un site web (https://communication.editionserasme.be/apprentissage-a-distance)