Tendances Première : Répit-Solidaire, une plate-forme pour aider les parents d'enfants malades sur Auvio

Des chercheuses UCLouvain lancent, bénévolement, une plateforme « répit solidaire », pour venir en aide aux familles d’enfants malades et/ou porteurs d’un handicap. L’objectif de cette plateforme ? Créer du lien et mettre à disposition des informations pratico-pratiques, pour permettre aux parents de souffler ou de s’exprimer. On en parle avec Maëlle Boland, psychologue et chercheuse à l’UCLouvain. www.repit-solidaire.be