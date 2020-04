Tendances Première : Le Service Citoyen mobilise les jeunes pour la collectivité. Avec François Ronveaux sur Auvio

Le Service Citoyen, par vocation, mobilise des jeunes prêts à s’engager au service de la collectivité. Depuis le 16 mars, un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, les jeunes du Service Citoyen ont répondu à l’appel et soulagent des organisations et bénéficiaires dans le besoin. On en parle avec François Ronveaux, Directeur général www.service-citoyen.be