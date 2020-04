Tendances Première : La bière « solidaire pour les artistes ». Avec Pascal Noël sur Auvio

La crise Covid-19 provoque l'annulation de tous les événements sous quelque forme que ce soit, et à ce jour, les autorités ne savent et ne peuvent donner une date de reprise des activités culturelles. En attendant, des artistes sont en grande difficulté. À la suite de la rencontre entre des musiciens et Damien Demunter, CEO de la Brasserie BELGO SAPIENS, la bière « solidaire pour les artistes » est devenue réalité. On en parle avec Pascal Noël https://solidus-unit.com/SOLIDART-PUBLIC/