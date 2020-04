Tendances Première : Skyforce : Améliorer la cybersécurité en ces temps de télétravail intense ! sur Auvio

Skyforce, entreprise belge, est active dans le secteur de la cybersécurité en proposant aux indépendants et aux PME une cyberbox qui bloque toutes les tentatives malveillantes entrantes ou sortantes. Skyforce peut ainsi suivre à distance les attaques de ces virus, malwares ou autres chevaux de Troie… et y apporter une réponse. L’entreprise a remarqué ces dernières semaines, avec le boum des connexions en télétravail, une sérieuse augmentation des tentatives d’hacking. Skyforce a donc mis en place depuis le 24 mars un numéro d’assistance gratuite en sécurité informatique. On en parle avec Mathieu Lardinois www.skyforce.be